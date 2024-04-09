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TEM bağlantı yolu Avcılar kavşağında TIR devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - TEM otoyolu Avcılar kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Edirne istikametinde seyir halindeki TIR devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza sonrası bağlantı yolu üzerinde trafik oluştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Avcılar kavşağı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gündüz K. idaresindeki 34 ECC 664 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Gündüz K.'ya ilk müdahalede bulundu. Ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan trafik akışı, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.