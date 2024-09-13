TEM'de 101 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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TEM'de 101 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kocaeli'de durdurulan 3 araçta 101 ruhsatsız tabanca ve 299 şarjör bulundu, 5 şüpheli tutuklandı.

13.09.2024 19:41
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TEM'de durdurulan 3 araçtan 101 adet tabanca çıktı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 3 araçta yapılan aramada 101 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Eylül'de TEM Otoyolu'nda 3 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, namlu takımına ait parçalar ile sürgü ve kabze takımları birbirinden ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 299 şarjör ile muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM'de 101 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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