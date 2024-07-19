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TEM'de alevlere teslim olan kamyonet küle döndü

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Sürücü kendisini dışarı atarken, alevler içinde kalan araç küle döndü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi TEM Otoyolu 5. Levent mevki Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DUG 021 plakalı kamyonetten henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine aracı yan yol kenarına park eden sürücü, araçtan alevlerin çıktığını görünce durumu 112 Acil servise bildirdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Bir süre sonra araç tamamen yanarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken araç ise hurda yığınına döndü.

Kamyonetin yandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin yaptığı incelemenin ardından belli olacak.