TEM'de Oto Kurtarıcı ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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TEM'de Oto Kurtarıcı ile Otomobil Çarpıştı

Bolu TEM Otoyolu'nda otomobil ve oto kurtarıcı çarpıştı; 3 kişi yaralandı, trafik aksadı.

06.05.2025 17:49
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TEM'de otomobille oto kurtarıcı çarpıştı: 3 yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde oto kurtarıcı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafikte aksaklık yaşandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Basri B. yönetimindeki 69 AD 662 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen üzerinde araç yüklü olan 14 ADF 369 plakalı oto kurtarıcı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda savrulan otomobilde bulunan sürücü Basri B., Bahriye B. ve Hamidiye B. isimli kişiler yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM'de Oto Kurtarıcı ile Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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