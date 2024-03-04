TEM'de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM'de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de meydana gelen feci kazada, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, arkadan çarptığı tıra çarpanın tavanının kopmasına neden oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobilde boş alkol şişeleri bulundu.

04.03.2024 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM'de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de feci kaza: 1 kişiye mezar olan otomobilden alkol şişeleri çıktı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Feci kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan O.U. idaresindeki SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil aynı yönde giden M.A. hakimiyetindeki 15 ACS 136 plakalı Daf marka tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar 30 metre sürüklenirken, BMW marka otomobilin tavanı koptu. Sürücü O.U., sağ koltuktaki Serkan Küçük ve arka koltuktaki S.Ç. isimli yolcular otomobilde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan O.U. ve S.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Serdar Küçük ise ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA

Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM'de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    02:46 TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilde boş alkol şişeleri bulundu.

  • Çorum'un Alaca ilçesinde iki genç bıçaklandı
    01:32 Çorum'un Alaca ilçesinde iki genç bıçaklandı

    Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Çorum Alaca'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
    00:35 Çorum Alaca'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

    Çorum'un Alaca ilçesinde, A.T. ve B.D. isimli iki kişi, Yıldızhan Mahallesi'nde karşılaştıkları S.A.Ü. ve K.B. ile sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.

  • İnegöl'de düğün eğlencesinde magandalar tabancalarla havaya ateş etti
    00:35 İnegöl'de düğün eğlencesinde magandalar tabancalarla havaya ateş etti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir düğün eğlencesinde, araçlardan inen şahıslar tabancalarla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi
    00:15 Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol ortasında kalan otomobil gece bekçileri tarafından kenara çekildi

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda arıza yapan bir otomobil yol ortasında kaldı. Otomobil sürücüsünün yardımına kazadan dönen trafik polisleri ve gece bekçileri koştu. Trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, gece bekçileri aracı yol kenarına çekti.


23:57 Nevşehir’de takla atan otomobilin parçaları iki aracın çarpışmasına yol açtı Nevşehir'de takla atan otomobilin parçaları iki aracın çarpışmasına yol açtı
23:33 Hamas’tan işgal altındaki Gazze için ümitlendiren açıklama Hamas'tan işgal altındaki Gazze için ümitlendiren açıklama
22:50 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin yabancı hakem talebine bomba yanıt Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebine bomba yanıt
22:33 Gözler Kabine Toplantısı’nda Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var Gözler Kabine Toplantısı'nda! Masada vatandaşın belini büken gıda fiyatları var
21:50 Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ’’Allah razı olsun’’ dedi Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi
00:25 Beşiktaş, “Kartal“ paylaşımını silmeyen Galatasaray’ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk Beşiktaş, "Kartal" paylaşımını silmeyen Galatasaray'ı fena bombaladı: Biz sadece miyavlama duyduk
23:58 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Altınok canlı yayında misket oynadı Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok canlı yayında misket oynadı
22:38 Galatasaray’ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat’ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat'ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu
22:33 Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi Depremde eşini ve oğlunu kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin yeniden evlendi
21:50 Maça damga vurdu Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar’a sert tepki Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki
21:19 Galatasaray’dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım Galatasaray'dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım
20:52 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi
20:38 Antalya Alanya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Antalya Alanya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:35 Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 04:51:34. #1.12#
SON DAKİKA: TEM'de tıra çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement