TEM'de yağmur sebebiyle kazaya neden oldu, uzun araç kuyruğu oluştu: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM'de yağmur sebebiyle kazaya neden oldu, uzun araç kuyruğu oluştu: 8 yaralı

Geniş Video İzle

TEM otoyolu Derince geçişinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda çarpışan 4 otomobil nedeniyle otoyolun tek şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

01.09.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM'de yağmur sebebiyle kazaya neden oldu, uzun araç kuyruğu oluştu: 8 yaralı

KOCAELİ - TEM otoyolu Derince geçişinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çınarlı mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 26 NY 939, 35 GD 0142, 34 GJA 102 ile Almanya plakalı AIC ES 511 otomobiller çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun tek şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3-sayfa, trafik, Ulaşım, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM'de yağmur sebebiyle kazaya neden oldu, uzun araç kuyruğu oluştu: 8 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:19 Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
16:16 Amedspor maçına “Yeşil“ maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:47 Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık Herkes Aboubakar ve Chamberlain’in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı
15:41 Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü
15:25 İstanbul’un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
15:17 Yunanistan’ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi Yunanistan'ın Volos kentinde tonlarca ölü balık nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
14:49 Giden gidene Leo Dubois Galatasaray’dan ayrıldı Giden gidene! Leo Dubois Galatasaray'dan ayrıldı
14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:33 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak kadrosuna kattı Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 17:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: TEM'de yağmur sebebiyle kazaya neden oldu, uzun araç kuyruğu oluştu: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement