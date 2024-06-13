TEM Otoyolu Hadımköy Kavşağında Otomobil Alev Alev Yandı

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TEM Otoyolu Hadımköy kavşağında seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, TEM Otoyolu Edirne istikameti Hadımköy kavşağında sabah saatlerinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm otomobili sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. - İSTANBUL