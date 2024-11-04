TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

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TEM Otoyolu'ndaki 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul Seyrantepe mevkiinde, TEM Otoyolu'nda gerçekleşen 2 kişi hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre dün meydana gelen olayda Edirne istikametinde ilerleyen araç kontrolden çıkınca karşı şeride geçerek karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Ardından, aynı yönden gelen iki otomobil de kazaya karıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı da kameraya yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın karşı şeride geçtiği ve ardından zincirleme kazanın meydana geldiği görülüyor.