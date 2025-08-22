TEM Otoyolu'nda İkinci Kamyon Devrildi - Son Dakika
TEM Otoyolu'nda İkinci Kamyon Devrildi

22.08.2025 10:47
Altınşehir mevkiinde 24 saat içinde ikinci kez devrilen kamyon trafik akışını durdurdu.

TEM Otoyolu'nun Altınşehir mevkiinde 24 saat içinde aynı noktada ikinci kez kamyon devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrilen kamyon ve oluşan trafik havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde geri dönüşüm malzemeleri taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmişti. Kaza sonucu kamyon kasasındaki malzemeler yola saçıldı ve trafik akışı tamamen durmuştu. Sabah saatlerinde aynı noktada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kamyonu devrilirken, 24 saat içinde ikinci kaza meydana geldi. Kazanın ardından oluşan trafik nedeniyle yol tamamen durma noktasına geldi. Araçtan yükselen dumanlar kısa süreli paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik müdahale

Kaza sonrası trafiğin tamamen durması üzerine, ekipler devrilen kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla kamyonet yaklaşık 1 saatlik bir çabanın ardından yoldan çekildi. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik akışı kademeli olarak normale döndü. Öte yandan, devrilen kamyon ve oluşan trafik havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, istanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

07:32
09:42
