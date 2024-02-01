 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TEM Otoyolu'nda kamyon ile hafriyat kamyonu sürücüleri ölüme meydan okudu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM Otoyolu'nda kamyon ile hafriyat kamyonu sürücüleri ölüme meydan okudu

TEM Otoyolu\'nda kamyon ile hafriyat kamyonu sürücüleri ölüme meydan okudu

TEM Otoyolu'nda yol tartışması yapan hafriyat kamyonu ile kamyon sürücüsü, trafiği birbirine kattı. Hafriyat kamyonunun diğer kamyonu sıkıştırması sonrası kazanın eşiğinden dönülürken yaşanan o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

01.02.2024 00:30  Güncelleme: 00:33
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda kamyon ile hafriyat kamyonu sürücüleri ölüme meydan okudu

Yol kavgası yapan sürücüler, trafiği birbirine kattı

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda yol tartışması yapan hafriyat kamyonu ile kamyon sürücüsü, trafiği birbirine kattı. Hafriyat kamyonunun diğer kamyonu sıkıştırması sonrası kazanın eşiğinden dönülürken yaşanan o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tem otoyolu Esenyurt istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki kamyon ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında yol tartışması çıktı. Çıkan tartışma sonrası sürücüler birbirlerinin önüne geçmeye başladı. Bir süre sonra hafriyat kamyonu sürücüsü, diğer kamyonu yolun dışına kadar sıkıştırırken kazanın eşiğinden dönüldü. Trafiğin birbirine girdiği o anlar ise seyir halindeki bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda kamyon ile hafriyat kamyonu sürücüleri ölüme meydan okudu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 00:50:44. #1.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda kamyon ile hafriyat kamyonu sürücüleri ölüme meydan okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement