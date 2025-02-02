TEM Otoyolu'nda Makas Yarışı Kazası - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Makas Yarışı Kazası

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Gaziosmanpaşa'da makas atarak yarış yapan sürücü kaza yaptı, anlar kamerada kaydedildi.

02.02.2025 17:17
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TEM Otoyolu'nda makas atarken kaza yapan araç kamerada

İSTANBUL - Tem Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde makas atarak yarış yapan sürücülerden biri, seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anları saniye saniye bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 01.00 sıralarında Tem Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç sürüsü yol üzerinde makas atarak yarış yaptı. Yarışan araçlardan biri makas atarken önünde seyreden bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle makas atan sürücünün aracı dönerek durabildi. Kaza anları ise saniye saniye yol üzerindeki bir başka sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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