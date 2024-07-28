TEM Otoyolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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TEM Otoyolu'nda iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi emniyet şeridinde duran aracın altına girerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KL 7273 plakalı motosiklet sürücüsü ve motosikletin arkasında oturan Hakan Güven (25) ile başka bir motosikletli Edirne istikametine doğru ilerledikleri sırada çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hakan Güven'in üzerinde bulunduğu motosiklet, emniyet şeridinde duran 22 AY 418 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güven, otomobilin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sürüyor. - İSTANBUL