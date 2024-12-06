TEM Otoyolu'nda Tır Yangını

3.Sayfa

TEM'de tır alev alev yandı

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halinde olan tırda yangın çıktı. Alev alev yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Otoyolun İstanbul istikameti Derince Öğretmenler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırdan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracını sağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Alevler ise kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.