TEM Otoyolu\'nda Tır Yangını

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Ankara istikametinde ilerlemekte olan bir tırın kupa kısmından, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Sürücünün durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çekmeye çalışırken alevler kısa sürede tüm kabini sardı.

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, trafik tek şeritten aktı. Soğutma çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. - KOCAELİ