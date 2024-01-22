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TEM Otoyolu'nda tır yangınında 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda tır yangınında 1 itfaiye eri yaralandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın tekerleğinde çıkan yangın, dorseye sıçradı ve patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 itfaiye eri yaralandı. Yangın nedeniyle trafikte aksama yaşandı ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu\'nda tır yangınında 1 itfaiye eri yaralandı
22.01.2024 - 23:28,
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın tekerleğinde çıkan yangın dorseye sıçradı. Dorsede gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelirken, 1 itfaiye eri yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kandıra Gişeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik hammadde yüklü M.A. idaresindeki 16 BM 649 plakalı Daf marka tırın sol arka tekerleğinde yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden sürücü, tırı sağ şeritte durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekerlekte başlayan yangın büyüyerek dorsedeki plastik hammaddeye sirayet etti. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, dorsenin arka kapaklarını açarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında gaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi. Basıncın şiddetiyle savrulan N.Ş.A. isimli itfaiye eri, yerdeki malzemelerin üzerine düştü. Yaralanan N.Ş.A., bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Söndürülen araçta soğutma çalışması gerçekleştirilirken, patlamanın şiddetiyle dorsede büzülme oluştuğu görüldü.

Olay nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafikte aksama yaşandı. Polis ekiplerince sol şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, tırın çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. İtfaiye eri N.Ş.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda tır yangınında 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika


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