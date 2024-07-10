TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bariyere çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yukarı Soku Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden M.G. idaresindeki 11 EP 386 plakalı otomobil, Yukarı Soku Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerlere çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › TEM Otoyolu'nda Tofaş Marka Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?