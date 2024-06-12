TEM Otoyolunda Kontrolden Çıkan Kamyon Karayolları Aracına Çarptı - Son Dakika
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TEM Otoyolunda Kontrolden Çıkan Kamyon Karayolları Aracına Çarptı

Büyükçekmece TEM otoyolunda meydana gelen kazada, bir kamyon karşı şeride geçerek çalışma yapan karayolları aracına çarptı. Kazada sıkışan karayolları şoförünü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12.06.2024 12:26
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Büyükçekmece TEM otoyolunda kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçerek çalışma yapan karayolları aracına çarptı. Araçta sıkışan karayolları şoförünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İstanbul istikametine seyreden 41 LL 866 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da karşı şeride geçerek çalışma yapan karayolları aracına çarptı. Kazada karayolları aracının şoförü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolunda Kontrolden Çıkan Kamyon Karayolları Aracına Çarptı - Son Dakika

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