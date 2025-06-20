Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti

Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
20.06.2025 13:28
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde temizlik yaptığı villanın havuzuna düşen 44 yaşındaki kadın, 2 gün süren tedavinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 18 Haziran Çarşamba günü Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre; aile bütçesine katkı sağlamak için ev temizliğine 44 yaşındaki Havane Oy, villada temizlik yaptığı esnasında havuz kenarında çalışırken dengesini kaybetti. Sendeleyen kadın, havuza düştü. Yüzme bilmeyen kadın, bir süre sonra fark edilerek havuzdan çıkartıldı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır alan Havane Oy'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Server Gazi Devlet Hastanesine sevk etti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesi bulunan kadın, daha sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesine nakil edildi. Talihsiz kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Havane Oy'un cenazesi, hastane morgundan alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Grup Başkanlığına getirildi. 1 çocuk annesi Oy'un cenazesinin bugün Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ak:
    Bir kasik suda bogulmak. Allah Rahmet etsin. Yuzme okul dersi okul da olmali 11 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    3 tarafi denizlerle kapli ulkede yuzme bilinmiyor egitim veya spor bakanlari ISTIFA 8 2 Yanıtla
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