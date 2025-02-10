Temizlik yaparken fenalaşan genç adam hastanede öldü - Son Dakika
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Temizlik yaparken fenalaşan genç adam hastanede öldü

Temizlik yaparken fenalaşan genç adam hastanede öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yener Uzun, evinde temizlik yaparken fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uzun'un tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği düşünülüyor.

10.02.2025 15:56
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan Yener Uzun (46), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli olduktan sonra bir firmanın temizlik malzemeleri bölümünde çalışan Yener Uzun, kendi evinde temizlik yaparken fenalaştı. Uzun'un fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Yener Uzun, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Uzun, burada kurtarılamadı. Uzun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

TUZ RUHU İLE ÇAMAŞIR SUYUNU KARIŞTIRMIŞ

Uzun'un temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Kocaeli, Körfez, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Temizlik yaparken fenalaşan genç adam hastanede öldü - Son Dakika

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