Tepebaşı Belediyesi çöp kamyonu Eskişehir\'de şarampole devrildi, sürücü yara almadı

Tepebaşı Belediyesi çöp kamyonu Eskişehir'de şarampole devrildi, sürücü yara almadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda dün gece Tepebaşı Belediyesine ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücüyle ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı.
Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan çöp kamyonu şarampole devrildi.
Alınan bilgiye göre, 26 ABV 567 plakalı Tepebaşı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, dün gece henüz bilinmeyen bir sebeple Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halindeyken yoldan çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç şarampole devrilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?