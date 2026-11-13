Tepebaşı Belediyesi çöp kamyonu Eskişehir\'de şarampole devrildi, sürücü yara almadı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan çöp kamyonu şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, 26 ABV 567 plakalı Tepebaşı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, dün gece henüz bilinmeyen bir sebeple Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda seyir halindeyken yoldan çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç şarampole devrilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.