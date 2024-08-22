Tepebaşı Belediyesi Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı

Tepebaşı Belediyesi, son günlerde artan telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Belediye yetkilileri, hiçbir şekilde nakdi yardım talep etmediklerini belirtti.

22.08.2024 18:08
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Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada son günlerde gerçekleşen telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulunuldu. Yetkililer, "Tepebaşı Belediyesi'nin, hiçbir gerekçe ile vatandaşlarımızdan nakdi yardım talep etmesi söz konusu değildir" dedi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşları son günlerde gerçekleşen dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın telefonla aranarak, belediye bürokratlarının ve Tepebaşı Belediye Başkanımız Dt. Ahmet Ataç'ın da isminin kullanılması sureti ile 'kimsesizler için yardım' adı altında nakdi yardım talep edildiği tespit edilmiştir. Tepebaşı Belediyesi'nin hiçbir suret ile vatandaşlarımızdan para yardımı talep etmesi söz konusu değildir. Benzer şekilde telefonla aranarak belediyemiz adına para yardımı istenen vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemeli ve konuyu emniyet birimlerine iletmelidir. Belediye bürokratlarımız ya da personelimizin, hiçbir gerekçe ile vatandaşlarımızdan nakdi yardım talep etmesi söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.

Belediye yetkilileri ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin web sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyurulanlar haricinde, hiçbir kampanyaya itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tepebaşı Belediyesi Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Uyardı - Son Dakika

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