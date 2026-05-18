Tepebaşı\'nda para trafiği ortaya çıktı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda şüphelilerin paravan şirket kurarak, AŞ evinden düğün salonuna gönderilen yemeklere karşı belediyeye fatura keserek gelir elde ettikleri, ayrıca farklı şirketler adına sahte imza atarak doğrudan temin edilen hizmetlerden gelir elde ettikleri tespit edildi.

Tepebaşı Belediyesi'ne çeşitli suçlarla ilgili bir operasyon başlatılmış, yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 33'ü belediye personeli olmak üzere toplam 60 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ile ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında para trafiği dikkat çekti. Milyonlarca liranın kurulan paravan şirketler aracılığıyla dağıtıldığı tespit edildi.

AŞ evinden düğün salonuna yemekler götürülmüş

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan bir düğün salonundaki etkinliklere belediyeye başlı AŞ evinden yemek gönderilmiş. Yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılmak için genellikle hayırsever vatandaşların bağışladığı ürünlerden yapılan yemekler etkinliklerde dağıtılmış. Kurulan sistem ile bu yemekler belediyeye özel kalem müdürü ve belediye başkan yardımcısı tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla kat kat fazlası ile fatura kesilmiş. Bu kesilen fatura düğün salonu işletmecisi aracılığıyla defalarca gerçekleşmiş. Yapılan bir etkinlikte 1 milyon lira para talep eden düğün salonu işletmecisine 6 milyonluk fatura kesmesi talep edildiği iddia edildi. Faturanın kesilmesi üzerine arada kalan parayı teslim eden düğün salonu işletmecisi ile yöneticiler arasından vergi kısmında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine düğün salonu işletmecisi durumu savcılığa bildirdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında şüpheliler için dosya hazırlandı. Ardından operasyonla gözaltına alındılar.

Doğrudan teminde sahte imzalar kullandılar

Gözaltına alınan şüphelilerin ayrıca doğrudan temin ile aldıkları hizmetlerde farklı şirketler adına sahte imza attıkları tespit edildi. Polis ekipleri şirket sahiplerinin ifadesini aldı. İfadelerdeki imzalar ise kriminal laboratuvarlarında incelendi. Birçok şirket sahibi imzaların kendilerine ait olmadığını ifade etti. Gelen raporlarda imzaların sahte olduğu tespit edildi. Atılan sahte imzalar sonrasında şüphelilerin gelir elde ettiği öğrenildi.

Paralar tek elden toplanıp dağıtılmış

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon öncesi geniş bir çalışma gerçekleştirdi. Para trafiğini tespit eden ekipler, ardından operasyon için düğmeyen bastılar. Şüpheliler düğün salonu ve doğrudan temin ile elden ettikleri gelirleri, kurulan paravan şirketlere aktardı. Buradan paralar özel kalem müdürünün kardeşi Ö.E.'ye aktarıldı. Ö.E., tarafından ise elde edilen paralar farklı hesaplara dağıtıldığı belirlendi. - ESKİŞEHİR