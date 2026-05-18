Tepebaşı'nda para trafiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepebaşı'nda para trafiği ortaya çıktı

Tepebaşı\'nda para trafiği ortaya çıktı
18.05.2026 11:08  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda, şüphelilerin paravan şirketler kurarak AŞ evinden düğün salonuna gönderilen yemekler için kat kat fazla fatura kestiği, doğrudan temin edilen hizmetlerde sahte imza kullandığı ve milyonlarca lirayı bu yollarla elde ederek dağıttığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda şüphelilerin paravan şirket kurarak, AŞ evinden düğün salonuna gönderilen yemeklere karşı belediyeye fatura keserek gelir elde ettikleri, ayrıca farklı şirketler adına sahte imza atarak doğrudan temin edilen hizmetlerden gelir elde ettikleri tespit edildi.

Tepebaşı Belediyesi'ne çeşitli suçlarla ilgili bir operasyon başlatılmış, yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 33'ü belediye personeli olmak üzere toplam 60 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ile ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında para trafiği dikkat çekti. Milyonlarca liranın kurulan paravan şirketler aracılığıyla dağıtıldığı tespit edildi.

AŞ evinden düğün salonuna yemekler götürülmüş

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan bir düğün salonundaki etkinliklere belediyeye başlı AŞ evinden yemek gönderilmiş. Yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılmak için genellikle hayırsever vatandaşların bağışladığı ürünlerden yapılan yemekler etkinliklerde dağıtılmış. Kurulan sistem ile bu yemekler belediyeye özel kalem müdürü ve belediye başkan yardımcısı tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla kat kat fazlası ile fatura kesilmiş. Bu kesilen fatura düğün salonu işletmecisi aracılığıyla defalarca gerçekleşmiş. Yapılan bir etkinlikte 1 milyon lira para talep eden düğün salonu işletmecisine 6 milyonluk fatura kesmesi talep edildiği iddia edildi. Faturanın kesilmesi üzerine arada kalan parayı teslim eden düğün salonu işletmecisi ile yöneticiler arasından vergi kısmında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine düğün salonu işletmecisi durumu savcılığa bildirdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında şüpheliler için dosya hazırlandı. Ardından operasyonla gözaltına alındılar.

Doğrudan teminde sahte imzalar kullandılar

Gözaltına alınan şüphelilerin ayrıca doğrudan temin ile aldıkları hizmetlerde farklı şirketler adına sahte imza attıkları tespit edildi. Polis ekipleri şirket sahiplerinin ifadesini aldı. İfadelerdeki imzalar ise kriminal laboratuvarlarında incelendi. Birçok şirket sahibi imzaların kendilerine ait olmadığını ifade etti. Gelen raporlarda imzaların sahte olduğu tespit edildi. Atılan sahte imzalar sonrasında şüphelilerin gelir elde ettiği öğrenildi.

Paralar tek elden toplanıp dağıtılmış

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon öncesi geniş bir çalışma gerçekleştirdi. Para trafiğini tespit eden ekipler, ardından operasyon için düğmeyen bastılar. Şüpheliler düğün salonu ve doğrudan temin ile elden ettikleri gelirleri, kurulan paravan şirketlere aktardı. Buradan paralar özel kalem müdürünün kardeşi Ö.E.'ye aktarıldı. Ö.E., tarafından ise elde edilen paralar farklı hesaplara dağıtıldığı belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tepebaşı'nda para trafiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:33:57. #7.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı'nda para trafiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.