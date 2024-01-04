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Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi - Son Dakika
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Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı mağaranın imha görüntülerini paylaştı. Operasyonda, mağarada çok miktarda patlayıcı, silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara ve içerisindeki malzemeler, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi
04.01.2024 - 23:54,
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Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya ait 8 katlı mağaranın imha görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde mağaranın içerisi ve imhası da yer aldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Genç ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, bölücü terör örgütünün 8 katlı mağarası tespit edildi. Mağarada, 17 adet kullanılmaya hazır EYP düzeneği ile çok miktarda patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çivi ve metal parçaları, 22 adet büyük tüp, 4 adet şarjör, 250 adet pil, 14 adet varil içerisinde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi. Mağara ve içerisinde ele geçirilen malzemeler, Mehmetçik tarafından imha edildi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teröristlerin 8 katlı mağarası böyle imha edildi - Son Dakika


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