Ters Yolda Giden Tır Sürücüsüne 90 Bin Lira Ceza

Şanlıurfa'da otobanda ters giderek tehlikeye yol açan tır sürücüsünün ehliyetine el konularak 90 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 24 Temmuz'da Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda yaşandı. Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine giden yolda ter yönde ilerleyen tırı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden otoyol jandarma ekipleri, Ö.A.'nın kullandığı 34 GH 5086 plakalı tırı Karaköprü ilçesi sınırlarında yer alan Alınlı gişeleri bölgesinde durdurdu. Sürücünün ehliyetine 60 gün boyunca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan el koyan ekipler, 90 bin lira da para cezası kesti. Tır ise 60 gün trafikten men edilirken o anlar ise kameralara yansıdı.