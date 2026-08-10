Ters Yönde Dönüş Yapan Servis Trafiği Tehdit Etti - Son Dakika
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Ters Yönde Dönüş Yapan Servis Trafiği Tehdit Etti

Ters Yönde Dönüş Yapan Servis Trafiği Tehdit Etti
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Eskişehir'de bir işçi servisinin ters yöne dönüşü, trafiği tehlikeye soktu. Anlar kameralara yansıdı.

Eskişehir'de ters yöne dönüş yapan bir işçi servisinin trafiği tehlikeye attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Gazi Yakup Satar Caddesi'ne dönüş yaptığı esnada ters şeride giren işçi servisi, trafikte seyreden diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan tehlikeli ihlal trafikteki bir araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters Yönde Dönüş Yapan Servis Trafiği Tehdit Etti - Son Dakika

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