Ters Yönde Dönüş Yapan Servis Trafiği Tehdit Etti

Eskişehir'de ters yöne dönüş yapan bir işçi servisinin trafiği tehlikeye attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Gazi Yakup Satar Caddesi'ne dönüş yaptığı esnada ters şeride giren işçi servisi, trafikte seyreden diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan tehlikeli ihlal trafikteki bir araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde araç bir süre sonra gözden kayboldu.