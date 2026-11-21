Ters yönde dörtnala koşan eyerli at, Kütahya-Eskişehir yolunda sürücüleri korkuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir-Kütahya kara yolunda eyerli beyaz bir at, trafiğin akışının tersine sol şeritten dörtnala koştu. Üzerine doğru gelen tır ve otomobillere aldırmayan atın o anları, karşı yönde seyreden bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Eskişehir- Kütahya kara yolunda ters yöne girerek sol şeritte dörtnala koşan eyerli bir at, trafikte seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar başka bir yönde ilerleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz nereden kaçtığı belirlenemeyen eyerli beyaz bir at, kara yoluna girerek trafik akışının tersi yönünde koşmaya başladı. Karşı şeritte akan trafiğin içerisinde, sol şeritten bariyerlerin hemen yanından dörtnala ilerleyen at, üzerine doğru gelen tır ve otomobil sürücülerine korku dolu anlar yaşattı.
Diğer istikamette seyir halinde olan bir sürücü, karşı şeritte trafiğin tersine hızla koşan atı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, üzerinde eyeri bulunan atın üzerine gelen araçlara aldırmadan yol boyunca koşmaya devam ettiği ve sürücülerin hayret dolu o anlara tepki verdiği yer aldı.
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