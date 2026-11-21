Eskişehir- Kütahya kara yolunda ters yöne girerek sol şeritte dörtnala koşan eyerli bir at, trafikte seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar başka bir yönde ilerleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz nereden kaçtığı belirlenemeyen eyerli beyaz bir at, kara yoluna girerek trafik akışının tersi yönünde koşmaya başladı. Karşı şeritte akan trafiğin içerisinde, sol şeritten bariyerlerin hemen yanından dörtnala ilerleyen at, üzerine doğru gelen tır ve otomobil sürücülerine korku dolu anlar yaşattı.

Diğer istikamette seyir halinde olan bir sürücü, karşı şeritte trafiğin tersine hızla koşan atı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, üzerinde eyeri bulunan atın üzerine gelen araçlara aldırmadan yol boyunca koşmaya devam ettiği ve sürücülerin hayret dolu o anlara tepki verdiği yer aldı.