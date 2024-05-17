Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı

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Sancaktepe'de trafikte ters yönde ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürüldü ve polis olayla ilgili çalışma başlattı.

17.05.2024 06:39
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Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı

Sancaktepe'de kafa kafaya çarpışan iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sancaktepe'de trafikte ters yönde ilerleyen otomobil ile karşı yönden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da alev alev yanarak kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 04.15 sularında Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ters yönde ilerleyen 16 AKY 328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 TBK 91 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu taksideki 2 yolcu yararlanırken araçlar bir anda alev almaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi ile iki araç da alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpışarak alev alev yandı: 2 yaralı - Son Dakika

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