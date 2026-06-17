Texas'ta Uçak Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Texas'ta Uçak Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

17.06.2026 10:20
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Laredo'da düşen uçakta 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Mekanik sorunlar nedeniyle düştü.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Laredo şehrinde 6 kişiyi taşıyan küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde uçak kazası meydana geldi. Laredo şehrinde altı kişiyi taşıyan küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Görgü tanıklarına göre; acil yardım ekipleri ve çevredekiler, kazanın ardından alev alan uçaktaki kişilerin tahliyesine yardım etti.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre; uçak, yerel saatle 18.18 sıralarında Meksika'nın San Jose del Cabo şehrinden Texas'ın Austin şehrine gitmek üzere havalandı, ancak rotasında saparak ABD-Meksika sınırındaki Laredo yönüne doğru ilerledi.

Laredo Polis Departmanı Sözcüsü Jose Baeza yaptığı açıklamada, saat 22.00 sıralarında uçağın mekanik sorunlar bildirdiğini ve yerel havaalanı kontrol kulesinden gelen çağrı üzerine ekiplerin hemen olay yerine sevk edildiğini söyledi. Baeza, uçağın düşmeden önce hava trafik kontrolörleriyle bağlantısını kaybettiğini ve otoyola düşmeden önce alçalma sırasında hareket halindeki bir araca da çarptığını aktardı. Baeza, yaralananların yerel hastaneye sevk edildiğini belirtirken, durumlarına ilişkin açıklama yapmadı. - TEXAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Teksas, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Texas'ta Uçak Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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