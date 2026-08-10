CHP’den Yeni Parti’ye geçen Milletvekili Tezcan’ın avukat olan kızı ve damadının ofisinde arama yapıldı - Son Dakika
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CHP’den Yeni Parti’ye geçen Milletvekili Tezcan’ın avukat olan kızı ve damadının ofisinde arama yapıldı

CHP’den Yeni Parti’ye geçen Milletvekili Tezcan’ın avukat olan kızı ve damadının ofisinde arama yapıldı
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Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın avukatlık ofisinde arama yapıldı. Aramada Londra'da satın alındığı öne sürülen bir konuta ait satış sözleşmesi ele geçirildi.

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı bulunan ve CHP'den Yeni Parti'ye geçen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadının avukatlık ofisinde arama yapıldı.

Şu anda Londra'da oldukları öğrenilen Bülent Tezcan'ın kızı Avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Avukat Umut Yaşar'ın ofisinde yapılan aramada Londra'da satın alındığı öne sürülen bir konuta ait satış sözleşmesi bulunduğu da öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar'ın da bulunduğu 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Avukat Umut Yaşar'ın ofisinde arama yaptı.

Arama sonucu el konulan evrak ve dijital materyallerin incelendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası Belediyesi, Bülent Tezcan, Milletvekili, Yeni Parti, Politika, 3. Sayfa, Londra, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP’den Yeni Parti’ye geçen Milletvekili Tezcan’ın avukat olan kızı ve damadının ofisinde arama yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP’den Yeni Parti’ye geçen Milletvekili Tezcan’ın avukat olan kızı ve damadının ofisinde arama yapıldı - Son Dakika
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