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Thodex iddianamesi mahkeme tarafından reddedildi - Son Dakika
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Thodex iddianamesi mahkeme tarafından reddedildi

Kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlanmış ve Faruk Fatih Özer hakkında hazırlanan 120 sayfalık iddianame mahkeme tarafından reddedildi. İddianamede Özer'e 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Thodex iddianamesi mahkeme tarafından reddedildi
23.01.2024 - 14:37,
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Kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlanmış 120 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istenen iddianame gönderildiği mahkemece reddedildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürüttüğü ikinci soruşturma tamamlanmış, Faruk Fatih Özer'inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlenmişti. İddianamede Özer hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede 572 mağdurun 94 Milyon TL dolandırıldığı ifade edilmişti.

Mahkemeden ret

İddianame ilk dava dosyasıyla birleştirilmesi için gönderildiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti. İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer, Thodex, Dolandırıcılık, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Thodex iddianamesi mahkeme tarafından reddedildi - Son Dakika


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