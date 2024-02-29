Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Milli gelir 1 trilyon doları aştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Milli gelir 1 trilyon doları aştı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngören'de düzenlenen sergi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli gelirinin 1 trilyon doları aştığını ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolara yükseldiğini açıkladı.

29.02.2024 23:19  Güncelleme: 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: "101 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı"

"Kişi başına düşen milli gelirde ise 13 bin 110 dolara yükseldi"

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Güngören'de sergi açılışına katıldı

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen "Zarafetin Dokunuşu Sergisi" açılış törenine katıldı. Bolat, "101 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. 1 trilyon 100 milyar dolara yükseldi. Kişi başına düşen milli gelirde ise 13 bin 110 dolara yükseldi. Bu Türkiye'yi üst ülkeler ligine doğru taşıyacak" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Güngören'de gün boyu bir dizi etkinliği katıldı. Bakan Bolat ilk olarak Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen "Zarafetin Dokunuşu Sergisi" açılış törenine katıldı. Törene Bakan Bolat'ın yanı sıra Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Abdullah Küçük ve çok sayıda davetli katıldı

Uzun yıllardır Güngören de yaşadığını belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Belki bu salonda benim kadar uzun süre Güngörenli olan yoktur. 61 yıldır burada yaşıyorum. Burada doğdum burada büyüdüm burada evlendim ve hala burada oturmaktayım. 61 yıllık Haznedarlı olarak aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Güngören'in nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorum o tozlu yollardan bugüne nasıl geldiğini. Güngören 1994 yılında Cumhurbaşkanımız ile beraber refah partisi ile başlayan daha sonra Ak Parti ile devam ettirdiği büyük hizmetlerden nasibini aldı. Güngören gerçekten çok değişti" dedi.

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Bakan Bolat," Murat Kurum başkanımızla kendisi şehir planlayıcısı mimar kendisi TOKİ'de ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çok büyük hizmetler yaptı. İstanbul Büyükşehir'imize aday sizlerin destek ve katkılarıyla halkımızın dualarıyla Murat Kurum başkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bünyamin Demir başkanımızı da Güngören Belediye Başkanı yapacağız.Çevre belediyeciliği, sosyal belediyecilik, halkına ulaşan, halkına destek olan belediyecilik anlayışını sağladık. Ulaşımda dünyanın en modern ulaşım ağlarını kurmak eğitim de sağlık da çok büyük devrimler yapıldı buna Allah'ta şahit kullar da şahit. Biraz vicdanı olan ve kalp gözü açık olan insanlar bunları görüyorlar" diye konuştu.

Kadın kooperatiflerine çok önemli destekler veriyoruz.

Kadın kooperatiflerine bakanlık olarak önemli destekler sağladıklarını belirten Bakan Bolat, " Biz ticaret bakanlığı olarak kadın kooperatiflerine önemli destekler veriyoruz. Eğer kadın kooperatifi kurarsanız bizden 460 bin lira mal ve hizmet alımı için bir defaya mahsus destek alıyorsunuz karşılıksız hibe olarak. Bir personel için 204 bin lira iki personel için 408 bin lira bir yıl için istihdam desteği alıyorsunuz. Fuara veya sergiye katılacaksanız da 65 bin lira hibe desteği alabiliyorsunuz" dedi.

Ekonomimiz büyümesini sürdürüyor

Ekonominin pandemiden sonra hızla büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Bolat " Bugün milli gelir rakamı açıklandı. 4 yıl önce 100 yılda bir olan büyük bir salgını atlattık ekonomimiz yüzde 1.9 büyüdü 2020 yılında ertesi yıl yüzde 11 buçuk büyüdük. 2022 yılında yüzde 5,6 büyüdük. Geçen yıl ise yüzde 4 buçuk büyüdük. Sonuç olarak 101 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon doları aştı. 1 trilyon 100 milyar dolara yükseldi. Kişi başına düşen milli gelirde ise 13 bin 110 dolara yükseldi. Bu Türkiye'yi üst ülkeler ligine doğru taşıyacak. İhracatta da iki gün sonra Adıyaman'da tarihin en yüksek Şubat ayı ihracatını açıklayacağız. Her ay tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşmaya başladık."

Bakan Bolat açılışın ardından Güngören'de sanayici İş adamları ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Ömer Bolat, Türkiye, Sanat, 3.Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Milli gelir 1 trilyon doları aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ünlü oyuncu Berna Laçin acil olarak ameliyata alınacak: Yürümem dahi yasaklandı
    29 Şub Ünlü oyuncu Berna Laçin acil olarak ameliyata alınacak: Yürümem dahi yasaklandı

    Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.

  • Fatih Karagümrük'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı
    29 Şub Fatih Karagümrük'e elenen Galatasaray, Bayern Münih maçından sonra bir ilki yaşadı

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.

  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elendi
    29 Şub Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elendi

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.

  • CHP Genel Başkanı Özel: DEM Parti ile herhangi bir ittifak yok
    29 Şub CHP Genel Başkanı Özel: DEM Parti ile herhangi bir ittifak yok

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.

  • Fatura yine çok kabarık! PFDK Süper Lig devlerine ceza yağdırdı
    29 Şub Fatura yine çok kabarık! PFDK Süper Lig devlerine ceza yağdırdı

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.

  • Özgür Özel ve Bahçeli arasında Atatürk polemiği
    29 Şub Özgür Özel ve Bahçeli arasında Atatürk polemiği

    CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.

  • Yayın ihalesi neden iptal edildi? Saran Holding'ten TFF'yi zorda bırakacak açıklama
    29 Şub Yayın ihalesi neden iptal edildi? Saran Holding'ten TFF'yi zorda bırakacak açıklama

    Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.

  • ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak
    29 Şub ABD Başkanı Biden: Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak

    İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.

  • Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler'e: Adil ol
    29 Şub Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler'e: Adil ol

    Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 00:00:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Milli gelir 1 trilyon doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement