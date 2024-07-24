Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı: 7 gözaltı - Son Dakika
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Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı: 7 gözaltı

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Kocaeli'de polis ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine ticari taksi ile birlikte 2 araçta yaptıkları aramada 1 kilo 532 gram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

24.07.2024 15:53
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Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı: 7 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'de aldıkları istihbaratla harekete geçen polis ekipleri, ticari taksi ile birlikte 2 araçta yaptığı aramada 1 kilo 532 gram uyuşturucu ele geçirdi, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan uyuşturucu istihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe başlayarak dün ticari taksi ile birlikte 2 aracı durdurdu. 2 araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 9 paket halinde 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili bağlantısı olabileceği düşünülen 7 şüphelinin evinde arama yapıldı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güvenlik, Gözaltı, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ticari taksi ile uyuşturucu sevkiyatı: 7 gözaltı - Son Dakika

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