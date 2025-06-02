Tice'ın Esad Rejimi Tarafından Tutuklandığı Ortaya Çıktı

İngiliz medya kuruluşu BBC, Suriye istihbaratından aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde 2012 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ın Esad rejimi tarafından tutuklandığını belgelerle ortaya çıkardı.

ABD'li Austin Tice, serbest gazeteci olarak çalışırken 31. yaş gününden birkaç gün sonra 2012 yılının Ağustos ayında Suriye'nin başkenti Şam şehrinde ortadan kaybolmuştu. İngiliz medya kuruluşu BBC, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Suriye'de kaybolan gazetecinin devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi döneminde tutuklanmış olduğunu doğruladı. Esad rejimde görev almış Suriyeli yetkililerin de Tice'ın tutukluluğunu doğruladığı bildirildi.

ABD hükümeti daha önce gazetecinin Esad rejimi tarafından tutuklu olduğunu düşündüğünü duyurmuş ancak rejim, suçlamaları sürekli reddetmiş ve gazetecinin tutuklanmasına ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını bildirmişti.

Tice'in gözaltı merkezinde tutulduğu bilgisi "çok gizli" ibaresiyle dosyada yer aldı

Beşar Esad'ın 2024'ün Aralık ayında devrilmesiyle başlatılan arama çalışmalarında Suriye istihbaratının dosyaları, Tice'ın gözaltına alındığına ilişkin bilgilerin yer aldığı ilk kanıt oldu. "Austin Tice" etiketli dosyaların Suriye istihbaratının farklı kollarından gelen içeriklerden oluştuğu ve bu dosyaların gerçekliğinin BBC ve Suriye kolluk kuvvetleri tarafından onaylandığı kaydedildi. Austin Tice'ın 2012 yılında başkent Şam'da bir gözaltı merkezinde tutulduğu bilgisinin, "çok gizli" ibaresiyle işaretli bir dosyada yer aldığı bildirildi.

BBC, Tice'ın Şam'ın Deraya ilçesi yakınlarında tutuklanmış olduğunu ve Esad rejimine bağlı yarı askeri yapılar tarafından tutulduğunu belirtti. Eski bir üst düzey Suriye istihbarat görevlisinin de gazetecinin Şam'da bir paramiliter grup tarafından tutulduğunu doğruladığı kaydedildi.

En az 2 kez tedavi gördü

Başka bir yetkili ise gazetecinin 2013 yılının Şubat ayına kadar Şam'da tutulduğunu doğruladı. Tice'ın bu süreçte mide sorunları yaşadığı ve en az 2 kere tedavi gördüğü ifade edildi. Elde edilen kan tahlili sonuçlarına göre gazetecinin o dönemde bulaşıcı bir hastalıkla mücadele ettiği belirtildi. Gözaltı merkezini ziyaret ederek Tice'ın kendisini ve tutulduğu yeri gören bir kişinin BBC'ye yaptığı bir açıklamada ise "Kendisine Suriyeli tutsaklardan daha iyi muamele ediliyordu ama çok üzgün gözüküyordu. Mutsuzdu" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Esad yanlısı bir örgüt üyesinin açıklamasında "rejimin Austin'in değerinin farkına vardığı ve kendisinin ABD ile diplomatik anlaşmalarda bir koz olarak kullanılmasının düşünüldüğünü" aktardığı belirtildi.

Hücrenin camından kaçtı

Tice'ın 2012 yılının sonları ile 2013 yılının başları arasında hapis yattığı hücrenin camından kaçmayı başardığı fakat kısa süre içerisinde tekrar yakalandığı ve en az 2 kez eski Esad rejimi istihbarat yetkilileri tarafından sorgulandığı açıklandı.

Esad'ın 2024 yılının sonunda devrilmesi ile dönemin ABD Başkanı Joe Biden, Tice'ın hayatta olduğuna inandığını söylemişti. Biden'ın açıklamasından 2 gün önce ise Austin Tice'ın annesi Debra Tice "önemli bir kaynaktan oğlunun hayatta olduğuna ve kendisinin iyi muamele gördüğüne ilişkin haberler aldığını" söylemişti. Ancak, hükümetin devrilmesi ve hapishanelerin boşaltılmasının ardından Tice'dan halen haber alınamadı ve bulunduğu yer saptanamadı. - ŞAM