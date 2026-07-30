Tıfıllar Köyü’ndeki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Tıfıllar Köyü’ndeki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Tıfıllar Köyü’ndeki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan Tıfıllar Köyü’ne kadar ulaşan orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen köydeki vatandaşlar, ekiplerle omuz omuza alevlere karşı mücadele etti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaşan orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen köydeki vatandaşlar, ekiplerle omuz omuza alevlere karşı mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan ağır bilanço dronla görüntülenirken, ahırlar, tarım ekipmanları ve binlerce balya kül oldu. Hayvanlarını son anda kurtaran vatandaş, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Dün öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ilerleyen orman yangını, Ayvalık ilçesinde yoğun hasara yol açtı. Gece boyu süren yangın, Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Tedbir amaçlı tahliye edilen köy sakinleri, köylerini bırakmayarak itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere yardım etti.

Çevre köylere yardıma giden ve yangının kendi köyüne geldiğini öğrenen Nasuh Aslan, "Yardım amacıyla Hacıveliler Köyü'ne gittik. Yoğun bir rüzgar olduğu için yangının önüne geçilmiyordu. Yangın, hayvanlarıma doğru geliyordu. Hızlıca köye gelip arkadaşlarımdan rica ettim. Onların yardımıyla hayvanları köyden dışarı çıkardık. Ahırın olduğu yere geldim, ahır yanıyordu. İtfaiyeler buraya gelemiyordu. Hayvanları çıkardığım için ahırın yanmasına göz yumdum. İtfaiyeler yangına müdahale ettiği için tankerleri boş kaldı. Hepsinden Allah razı olsun. Dışarıdan gelip yardım eden vatandaşlarımız oldu. Evin bahçesine sıçradı. Evi sarmasın diye kendim mücadele ettim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hemşirelere 'Ne oldu, yangın söndü mü' diye sordum. Bilmediklerini söylediler, aklım burada kaldı. Gidecek misin diye sordular kalmak istemediğimi söyledim çünkü burayı görmem gerekiyordu, kayınvalidemlere gittim üstümü değiştirip tekrar buraya geldim. Bin 300 balyalarım telef oldu, ahırım ve römorkum telef oldu. Öyle bir durumdu ki nereye gideceğimizi bilemedik. Ben hastanedeyken sağ olsunlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi araç göndererek hayvanlarımı buradan tahliye ederek Türközü Köyü'ndeki bir arkadaşımın ahırına yerleştirdi. Hala daha yangınla mücadele ediyoruz, hayvanlarıma bakma fırsatı bulamadım. Köyümüzde herhangi bir ev yanmadı. Fakat, bahçelere kozalak sıçradı. Bundan dolayı bazı evlerin bahçelerinde ufak çaplı yangınlar oldu. Milletimizden, komşulardan ve civar köylerden gelenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Ayrıca, Tıfıllar Köyü'ndeki yanan yerler dron ile havadan görüntülenirken acı tablo bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tıfıllar Köyü’ndeki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı - Son Dakika

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