TikTok\'ta yayın açan kadının \'\'tecavüz\'\' ve \'\'katliam\'\' çağrısına tepki yağıyor

TikTok platformunda yaptığı canlı yayın sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenleri hedef alan bir kadının kullandığı skandal ifadeler infial yarattı. Zafer Partili olduğu öne sürülen kadın, yayın sırasında ağır hakaret ve şiddet çağrısı içeren söylemlerde bulundu.

Kadının yayında sarf ettiği sözlerde, seçmenlere yönelik insan hakları ihlallerini çağrıştıran tehditler bulunması büyük tepkiye neden oldu. Özellikle şiddet, cinsel saldırı ve infaz gibi ifadeler içeren bölümler, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu ve çok sayıda kullanıcı kadının ifadelerinin nefret suçu teşkil ettiğini belirtti.

"İŞGAL ALTINDAKİ ÜLKEDE OLDUĞU GİBİ..."

Tepkilerin odağındaki kadın, yayın esnasında şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 52'ye en güzel anlatma yöntemi, aynı işgal altındaki ülkede olduğu gibi şöyle iki kolundan tutacaklar, avradının, evladının ırzına geçerken seyrettirecekler ama gördüğü son 3 dakikalık manzara olacak. 3 dakika sonra beynine sıkacaklar."

ADLİ MAKAMLARA ÇAĞRI

Skandal sözlerin ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı kadının tespit edilip cezalandırılması yönünde çağrılarda bulundu. Hukukçular, söz konusu ifadelerin Türk Ceza Kanunu kapsamında açıkça nefret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik anlamına geldiğini vurguladı.