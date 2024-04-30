Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı

Londra\'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı

Londra'da bir restoran dışında video çeken Aminah Ali, bir kadının dikkat dağıtma tekniği kullanarak telefonunu çaldığı anı kaydetti. TikTok'ta yayınlanan görüntülerde, kadının telefonun üzerine bir kağıt koyarak dikkat çektiği görülüyor. Birçok kullanıcı benzer deneyimlerini paylaşırken, Aminah telefonunu masada açıkta bıraktığı için eleştirildi.

30.04.2024 15:35
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Londra'da bir restoran dışında video çeken 25 yaşındaki TikTok fenomeni Aminah Ali, bir kadın tarafından dikkat dağıtma tekniği kullanılarak telefonunu çaldırdı.

TELEFONUN ÜZERİNE KAĞIT DÜŞEREREK ÇALDI

Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan Aminah, dilenci kadının bir anda ortaya çıktığını ve elindeki kağıdı telefonun üzerine düşürerek cihazı gizlice aldığını söyledi. Telefonunun çalındığını birkaç dakika sonra fark eden fenomeni arkadaşı Iryna Leterova'nın o anı kaydettiğini öğrendi. TikTok'ta yayınlanan görüntülerde, bir kadının Aminah'ın masasına yaklaştığı ve Aminah'ın çantasını tutarken telefonunu unuttuğu görülüyor. Bu sırada kadın, dikkat dağıtmak için telefonun üzerine bir kağıt koyuyor.

BİRÇOK MAĞDUR VAR

Yüzlerce TikTok kullanıcısı yorumlar bölümünde benzer şeylerin kendilerine de olduğunu belirtti ve birçok kişi, aynı kadının kendilerine de bu dolandırıcılığı yaptığını iddia etti. Aminah, bu kötü deneyimden sonra daha dikkatli olduğunu ve telefon hırsızlığının Londra'da ne kadar yaygın olduğunu fark ettiğini belirtti. Telefonunu koruma altına almak için Apple ürünlerinde bulunan 'çalıntı cihaz koruması' ayarını ve sigorta yaptırmanın önemini vurguladı.

Aminah, olayı polise bildirdiğini ve sigortası sayesinde yeni bir telefon aldığını söyledi. Birçok kullanıcı yorumlar bölümünde benzer deneyimlerini paylaşırken, bazıları Aminah'ı telefonunu masada açıkta bıraktığı için eleştirdi.

Tiktoker Aminah Ali, bir kadın tarafından dikkat dağıtma tekniği kullanılarak telefonunun çalındığı anı kazara kaydetti
Tiktoker Aminah Ali, bir kadın tarafından dikkat dağıtma tekniği kullanılarak telefonunun çalındığı anı kazara kaydetti
Tiktoker Aminah Ali, bir kadın tarafından dikkat dağıtma tekniği kullanılarak telefonunun çalındığı anı kazara kaydetti

Londra, Suç, 3.Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kemsl: telefonu çalıp hiç İnternete girmeyeceksen tamam,aksi halde bulunduğun yerde yakalanirsin 0 0 Yanıtla

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