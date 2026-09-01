Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America yöneticisi Erin Piacenti hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America yöneticisi Erin Piacenti hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 32 yaşındaki Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti, 68 yaşındaki bir kişi yaralandı. Saldırgan 49 yaşındaki Pamela Cisneros, polis ateşi sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda meydana gelen bıçak saldırı sonucunda Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti'nin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi. Şüpheli, polis müdahalesi sonrası kaldırıldığı hayatını kaybetti.

Times Meydanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 32 yaşındaki Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti, 68 yaşındaki bir kişi de yaralandı. Saldırgan ise polis müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. Yaralının durumunun stabil olduğu bildirildi.

"Şüpheli, 68 yaşında bir erkeğe saldırdı"

New York Polis Teşkilatı Komiseri (NYPD) Emniyet Müdürü Jessica Tisch, olaya ilişkin basın açıklamasında saldırının herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştirildiğini ve iki saldırının yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldiğini söyledi. Açıklamaya göre saldırgan, ilk önce metro durağından yeni çıkan ve eşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Bir görgü tanığının polise verdiği ifadeye göre şüpheli, kırmızı bir alışveriş poşetinden iki bıçak çıkardıktan sonra erkeğe saldırdı. Saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli daha sonra cadde boyunca ilerleyerek Piacenti'ye saldırdı. Saldırıda yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırgan, polisler memurlarını tehdit etti

Tisch, polis ekiplerinin cadde üzerinde üzerinde şüpheliyle yaklaşık 4 dakika konuşarak elindeki bıçakları bırakmasını sağlamaya çalıştığını söyledi. Saldırgan, teslim olmayı reddederek polis memurlarını da tehdit etti ve bıçakları memurlara yöneltti.

Polis ekiplerinin şok tabancası kullanmasına rağmen şüphelinin durmadığı, bunun üzerine memurların şüpheliye ateş açtığı bildirildi. Şüpheli, müdahale sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüphelinin ruh sağlığına ilişkin kayıtlar bulunuyor

Şüphelinin kimliği, New York'un Queens bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros olarak açıklandı. Cisneros'un daha önce gözaltına alınmadığını ancak NYPD kayıtlarında 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan iki olay nedeniyle belgelenmiş bir ruh sağlığı geçmişi bulunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Times Meydanı, 3. Sayfa, New York, Saldırı, Pamela, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America yöneticisi Erin Piacenti hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:30:55. #7.12#
SON DAKİKA: Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America yöneticisi Erin Piacenti hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement