Büyükçekmece'de tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
İSTANBUL -Büyükçekmece Çatalca yolunda bir tır sürücüsü, arızalanan aracının altına girerek tamir etmek istedi. Bu sırada aniden hareket eden tırın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tır Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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