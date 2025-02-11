Tır Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Biri ağır iki kişi yaralandı

Büyükçekmece'de tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İSTANBUL -Büyükçekmece Çatalca yolunda bir tır sürücüsü, arızalanan aracının altına girerek tamir etmek istedi. Bu sırada aniden hareket eden tırın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.