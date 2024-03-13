Edirne\'de TIR\'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri

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Edirne'de, Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR'da iki kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamaması için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri tespit edildi.

CİHAZDAN KAÇAMADILAR

Bulgaristan'a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan taramada TIR'ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen iki kaçak göçmen tespit edilip yakalandı.

ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI KIYAFETLE ÖNLEM

Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi. TIR şoförü gözaltına alınırken iki kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.