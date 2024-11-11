Tır Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Tır Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı

Uşak'ta arızalanan tır kendiliğinden hareket ederek dereye düştü, sürücü yaralandı.

11.11.2024 00:00
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Karşı şeride geçen tır dereye düştü

UŞAK - Uşak'ta arıza yapan tır sürücüsünün tamir etmeye çalışırken hareket eden sürücüsüz tır karşı şeride geçerek dereye düştü.

Edinilen bilgilere göre, İdris Can idaresindeki 42 EKR 63 plakalı tır Dikilitaş Mahallesi Huzurpark civarında bulunan bir otel şantiyesinin önünde yükünü indirmek için beklediği sırada tırın arıza yaptığını anladı. Sürücü tırın kabinini kaldırıp tamir etmeye çalıştığı sırada kendiliğinden hareket eden tır bariyerleri ve ağaçları devirerek karşı şeritte bulunan İzmir- Ankara karayoluna geçmesi sonucu Kemalöz Mahallesi'nde bulunan Değirmendere'sine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince tırın hareket etmeye başladığı anda kabinin alt kısmından kendini atması sonucu yaralanan sürücü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, tırın karşı şeride geçtiği esnada karşı şeritten gelen araçlara çarpmayarak başka bir kazaya sebebiyet vermemesi büyük bir faciayı önlerken, sürücünün sağlık durumun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tır Dereye Düştü, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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