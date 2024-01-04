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Tır dorsesine çarpan araç alev aldı: 1 ölü - Son Dakika
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Tır dorsesine çarpan araç alev aldı: 1 ölü

Ankara'da çevre yolunda tıra arkadan çarparak alev alan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Mamak Çevreyolu'nda meydana geldi.

Tır dorsesine çarpan araç alev aldı: 1 ölü
04.01.2024 - 23:50,
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Tır dorsesine çarpan araç alev aldı: 1 ölü

ANKARA - Ankara'da çevre yolunda tıra arkadan çarparak alev alan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Mamak Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CUU 376 plakalı araç sürücüsü K.B., direksiyon hakimiyetini kaybederek tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev topuna döndü.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobili itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. K.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken tır şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Ankara, Ölüm, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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