Tır, köpek sürüsüne çarpmamak için yoldan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tır, köpek sürüsüne çarpmamak için yoldan çıktı

09.07.2026 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı-Ankara yolunda köpek sürüsüne manevra yapan tır yoldan çıktı, yaralanan yok.

Beypazarı- Ankara yolunda köpek sürüne çarpmamak için manevra yapan tır yoldan çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 04.10'da Beypazarı-Ankara Yolu 25'inci kilometresinde Güneyce mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan tırın önüne köpek sürüsünün çıkmasının ardından sürücü manevra yaptı. Köpek sürüsüne çarpmamak için yapılan manevra sonucunda tır yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Beypazarı, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır, köpek sürüsüne çarpmamak için yoldan çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
NATO Zirvesi’nde ikinci gün Liderlerin masasında 4 kritik başlık var NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
07:21
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
07:10
Orta Doğu’da gerilim tırmandı Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
07:05
Hamaney’e yakın medya Trump’ı hedef aldı İmzası yılana dönüştü
Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü
06:41
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere misilleme geldi
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi
06:24
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 08:06:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tır, köpek sürüsüne çarpmamak için yoldan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.