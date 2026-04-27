Tır rampaya çarptı, fırlayan mermerler minibüsü parçaladı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Tır rampaya çarptı, fırlayan mermerler minibüsü parçaladı: 1 ölü, 3 yaralı

27.04.2026 19:44
Mersin'in Mut ilçesinde yapımı süren kaçış rampasına çarpan tırın kasasından savrulan mermerler, park halindeki işçi minibüsünü parçaladı.

Mersin'in Mut ilçesinde yapımı süren kaçış rampasına çarpan tırın kasasından savrulan mermerler, park halindeki işçi minibüsünü parçaladı. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 2'si işçi 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Mut-Karaman arasındaki D-715 yolu Burunköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mut yönüne giden ham mermer taşı yüklü Y.G. idaresindeki 42 AZN 478 plakalı tır, yapımı devam eden kaçış rampasına çarptı. Kazada tırın üzerindeki taşlar savrularak işçilerin park halindeki minibüsünü parçaladı. Kazada minibüsün içinde bulunan işçilerden Zafer Gezer (38) olay yerinde yaşamını yitirirken, tır şoförü Y.G. ile işçiler B.Ç. ve M.T.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gezer'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır rampaya çarptı, fırlayan mermerler minibüsü parçaladı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tır rampaya çarptı, fırlayan mermerler minibüsü parçaladı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
