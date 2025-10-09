Tır Şarampole Yuvarlandı, Şoför Sağ Kurtuldu - Son Dakika
Tır Şarampole Yuvarlandı, Şoför Sağ Kurtuldu

Tır Şarampole Yuvarlandı, Şoför Sağ Kurtuldu
09.10.2025 08:30
Konya-Ankara Karayolu'nda tır şarampole yuvarlandı, Niğdeli şoför kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Konya- Ankara kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Ş.S'nin kullandığı tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlandığı tırdan burnu bile kanamadan kurtuldu

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlatan Ş.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Tır Şarampole Yuvarlandı, Şoför Sağ Kurtuldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tır Şarampole Yuvarlandı, Şoför Sağ Kurtuldu - Son Dakika
