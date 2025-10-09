Tır Şarampole Yuvarlandı, Şoför Sağ Kurtuldu

Konya- Ankara kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Ş.S'nin kullandığı tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlatan Ş.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.