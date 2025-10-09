Konya- Ankara kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför Ş.S'nin kullandığı tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlatan Ş.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tır Şarampole Yuvarlandı, Şoför Sağ Kurtuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?