Tır Şoförleri Arasında Şiddetli Kavga

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İstanbul'da Avcılar Ambarlı liman yolunda iki tır şoförü, liman kuyruğunda araya kaynak yapma gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda tır şoförlerinden biri, kendisine hakaretler yağdıran diğer şoföre çekiçle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Cuma günü öğle saatlerinde Avcılar Ambarlı liman yolunda meydana geldi. İddiaya göre, limana girmek için sıra bekleyen tır şoförleri arasında kaynak yapma gerekçesiyle tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen bir şoför, aracından inerek tartıştığı bir başka şoföre saldırdı. Tartıştığı şoförün elinde çekiçle indiğini gören diğer sürücünün, "Gel hadi vur, aşağı inip erkeklik yapıyor" diye bağırması üzerine daha da öfkelenen şoför, elindeki çekiçle tırın camlarını kırdı. Yaşanan o anlar kavga eden şoförün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL