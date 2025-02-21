Tır Sürücüsü Yangında Yaralandı

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Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen 60 yaşındaki Türk vatandaşı tır sürücüsü, kabininde yaktığı gaz sobasının alev alması sonucu yaralandı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde araç kabinini ısıtmak için gaz sobası yakan sürücünün kabininde, iddiaya göre, sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Kabini saran alevlere çevredeki diğer tır sürücüleri müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri, sürücünün vücudunda yanıklar oluştuğunu tespit etti. Svilengrad Merkez Acil Servisi'nden gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede, adamın vücudunun yüzde 60'ında ikinci ve üçüncü derece yanıklar olduğu belirlendi.

Sürücü, tedavisinin Türkiye'de devam etmesini talep ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE