Tır Trafoya Takıldı, Yangın Çıktı

Ankara'nın Haymana ilçesinde seyir halindeki tır elektrik tellerine takıldı. Trafonun patlaması sonucu otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın elektrik tellerine takılması nedeni ile trafo patladı. Patlamanın etkisi ile otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekibine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Trafo patlaması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı - ANKARA