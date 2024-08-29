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TIR viraja hızlı girdi: Yola savrulan tonlarca kavun karayolunu kapattı

SİVAS - Sivas'ta viraja hızlı giren TIR'I doesesinde bulunan kavunlar yola saçıldı. Kapanan trafiği açmak için vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, 17: 30 sıralarında Sivas- Malatya karayolu üzerinde, Kovalı köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 BIL 859 plakalı Volvo marka kavun yüklü TIR, Kovalı kavşağına hızlı girmesi nedeniyle dorse kısmında kırılma yaşandı. Kazanın etkisiyle dorsedeki kavun kasaları yola savruldu ve yol bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Olay yerinde bulunan diğer sürücüler, kapanan yolu açmak için seferber oldu. Vatandaşların yardımıyla yola saçılan kavunlar temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada TIR sürücüsü yara almadan kurtulurken, TIR'ın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.