TIR viraja hızlı girdi: Yola savrulan tonlarca kavun karayolunu kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TIR viraja hızlı girdi: Yola savrulan tonlarca kavun karayolunu kapattı

Geniş Video İzle

Sivas'ta viraja hızlı giren bir TIR'ın dorsesinde bulunan kavunlar yola saçıldı. Kaza sonucunda yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Vatandaşların yardımıyla kavunlar temizlendi ve yol tekrar açıldı. TIR sürücüsü yara almadan kurtuldu.

29.08.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TIR viraja hızlı girdi: Yola savrulan tonlarca kavun karayolunu kapattı

SİVAS - Sivas'ta viraja hızlı giren TIR'I doesesinde bulunan kavunlar yola saçıldı. Kapanan trafiği açmak için vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, 17: 30 sıralarında Sivas- Malatya karayolu üzerinde, Kovalı köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 BIL 859 plakalı Volvo marka kavun yüklü TIR, Kovalı kavşağına hızlı girmesi nedeniyle dorse kısmında kırılma yaşandı. Kazanın etkisiyle dorsedeki kavun kasaları yola savruldu ve yol bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Olay yerinde bulunan diğer sürücüler, kapanan yolu açmak için seferber oldu. Vatandaşların yardımıyla yola saçılan kavunlar temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada TIR sürücüsü yara almadan kurtulurken, TIR'ın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, trafik, Sivas, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TIR viraja hızlı girdi: Yola savrulan tonlarca kavun karayolunu kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 21:24:25. #1.11#
SON DAKİKA: TIR viraja hızlı girdi: Yola savrulan tonlarca kavun karayolunu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement