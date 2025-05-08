Tır Yangınında Sürücü Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangına müdahale etmek isterken yere düşen sürücü yaralandı.

Olay, Çorum- Ankara karayolu Arifegazili köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Erkan K. (39) yönetimdeki 42 AZZ 303 plakalı tırın dorsesinin tekerleğinde balatanın aşırı ısınmasına bağlı olarak yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak alevlere müdahale etmek istedi. Kabinden inerken ayağının kayması neticesinde yere düşen sürücü yaralandı. Yangını gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürdü. Yaralı sürücü, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇORUM