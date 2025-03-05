Tıra çarpan otomobilde bir yaralı - Son Dakika
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Tıra çarpan otomobilde bir yaralı

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Adıyaman'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

05.03.2025 19:32
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Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 yaralı

Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, park halindeki tıra çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gülsüm Ş. idaresindeki 60 ABP 866 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girdi. Kazada sürücü Gülsüm Ş., bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücü Gülsüm Ş., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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